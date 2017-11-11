Алиев: Смородская приходила в «Локомотив», чтобы убрать Сёмина

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев вспомнил период работы в клубе под руководством экс-президента «железнодорожников» Ольги Смородской.

«Что касается комментариев Смородской в мой адрес, то она на меня обозлилась, когда я ушёл из «Локомотивам» в киевское «Динамо». Скажу честно, если бы я не дал слово Юрию Сёмину, что перейду с ним в «Динамо», может быть, всё было бы по-другому. Как я мог дать такое слово, когда у меня был контракт с «Локомотивом»? Я увидел её отношение ко мне и к Сёмину. Её приход в «Локомотив» был для того, чтобы убрать Палыча. Это сразу было понятно. Ну это ведь женщина. Я считаю, что женщина не должна править футболом.

Когда Палыч ушёл, назначили Красножана. Первый раз в жизни после отпуска 26 декабря собрался на сбор. Обычно всегда собирались 10-12 января, но вот так захотелось Смородской. Самое главное, что собрались все русскоязычные, а ни одного иностранца не было. Я тогда встал и спросил у неё: «А где вся команда?» Она ответила, что распустила иностранцев. А мы что, зелёные что-ли?! Тогда в «Локомотиве» были и Лоськов, и Сычёв. Но вот так она решила. Как женщина может руководить футболом, пацанами, когда она в футболе дундук? Сидит Лоськов, легенда «Локомотива», на сборе 26 декабря. Сколько он сделал для клуба! А какой-то там бразилец в отпуске. Смородская считает, что иностранец выше Лоськова. Как такое может быть? Как женщина может рассказывать что-то о футболе? Расскажи о кастрюлях, ложках, поварёшках — ты здесь королева. А футбол — это мужской вид спорта», — сказал Алиев в эфире программы «Вацко Live» в YouTube.