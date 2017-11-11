Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве матча Россия — Аргентина

Как стало известно «Чемпионату», в перерыве товарищеского матча между сборными России и Аргентины, проходящего на стадионе «Лужники» в Москве, полузащитник российской команды Денис Глушаков и аргентинский нападающий Лионель Месси обменялись футболками.

Ранее полузащитник сборной России Антон Миранчук заявил: «Да, хотелось бы взять футболку Месси, но у нас играют 11 человек плюс ещё запасные. Если будет переполох, то ради бога. Я в этом не участвую».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Аргентина. После первого тайма счёт не открыт.