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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве матча Россия — Аргентина

Футбол

Как стало известно «Чемпионату», в перерыве товарищеского матча между сборными России и Аргентины, проходящего на стадионе «Лужники» в Москве, полузащитник российской команды Денис Глушаков и аргентинский нападающий Лионель Месси обменялись футболками.

Ранее полузащитник сборной России Антон Миранчук заявил: «Да, хотелось бы взять футболку Месси, но у нас играют 11 человек плюс ещё запасные. Если будет переполох, то ради бога. Я в этом не участвую».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Аргентина. После первого тайма счёт не открыт.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Денис Глушаков Лионель Месси
Новости. Чемпионат мира 2018
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