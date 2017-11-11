Сборная России U19 проиграла сверстникам из Румынии

Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) в матче 2-го тура первого квалификационного раунда Евро-2018 U19 проиграла сверстникам из Румынии. Игра прошла в городе Ираклионе (Греция) на стадионе «Панкритио» и завершилась со счётом 2:1 в пользу румынской команды.

В составе победителей голы забили Олимпиу Моруцан и Александру Мэцан, а за российскую сборную точным ударом отметился Дмитрий Цыпченко.

Напомним, в матче первого тура сборная России U19 разгромила сверстников из Гибралтара (6:0). В матче 3-го тура подопечные Александра Гришина встретятся с командой Греции U19 (14 ноября).

Турнирная таблица 10-й отборочной группы: 1. Румыния — 6 очков (2 матча); 2. Россия — 3 (2); 3. Греция — 0 (1); 4. Гибралтар — 0 (1).