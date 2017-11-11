Гамшик: сборная Украины заслуженно выиграла у Словакии

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Украины (1:2).

«Плохой результат для нас, Украина выиграла заслуженно. Начало матча было хорошим, мы забили и контролировали мяч, а оппонент находился под давлением. Но из-за ряда ошибок мы перестали создавать моменты. Поле было тяжелым, мяч иногда шёл не в ту сторону. Мы пробовали варианты, появлялись новые игроки, но всё же мы проиграли», — приводит слова лидера словацкой сборной сайт Футбольного союза страны.