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Гамшик: сборная Украины заслуженно выиграла у Словакии

Футбол

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Украины (1:2).

«Плохой результат для нас, Украина выиграла заслуженно. Начало матча было хорошим, мы забили и контролировали мяч, а оппонент находился под давлением. Но из-за ряда ошибок мы перестали создавать моменты. Поле было тяжелым, мяч иногда шёл не в ту сторону. Мы пробовали варианты, появлялись новые игроки, но всё же мы проиграли», — приводит слова лидера словацкой сборной сайт Футбольного союза страны.

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Источник: Словацкий футбольный союз Сообщить об ошибке
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Сборная Словакии — Футбол Сборная Украины — Футбол Марек Гамшик товарищеские матчи
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