Жулио Сезар: Неймар — лучший в мире, Месси — с другой планеты

Бывший вратарь сборной Бразилии Жулио Сезар пожелал своему соотечественнику, нападающему «ПСЖ» Неймару, завоевать «Золотой мяч».

38-летний Сезар считает Неймара лучшим игроком в мире, но в то же время отдаёт должное форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Для меня Неймар — лучший игрок мира сегодня. Месси? Я сказал — мира. Месси — с другой планеты! Но, думаю, сейчас время Неймара.



Я очень уважаю Неймара, имел удовольствие играть с ним, побеждать с ним, и, как друг, я желаю ему выиграть „Золотой мяч“», – заявил Сезар в интервью ESPN FC.