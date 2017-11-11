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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Киселёва и Владыкина стали послами Москвы на ЧМ-2018

Футбол

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва и двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина стали послами Москвы на чемпионате мира 2018 года в России. Киселёва рассказала, как она отнеслась к получению почётных функций.

«Я счастлива быть послом Москвы на чемпионате планеты, так как это будет одно из важнейших событий не только страны, но и мира. Миллионы телезрителей будут следить за этим турниром. Состав послов мне тоже очень понравился (помимо Киселёвой и Владыкиной, почётными функциями был наделён Дмитрий Губерниев. — Прим. «Чемпионата»). Мы все дружим и поддерживаем друг друга. Я рада, что у нас собралась такая команда.

Для меня это большая честь. Москва — самый красивый, гостеприимный и спортивный город России. Он расцветает с каждым годом. Мне очень хочется, чтобы после ЧМ-2018 у людей, который приедут в наш город, осталась частичка тепла от него. Чтобы они привезли с собой спортивный азарт», — подчеркнула Киселёва.

Уверена, что этот чемпионат мира станет одним из лучших в истории. А наша главная задача как послов — популяризовать спорт и футбол, привлекать интерес к игре у всех людей. Потому что спорт объединяет», — заявила Киселёва, слова которой приводит RT на русском.

Александр Ревва стал послом Калининграда на ЧМ-2018
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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Олеся Владыкина ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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