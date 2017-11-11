Мутко: стадион выдержал эту проверку лучше наших парней

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Аргентина.

Подопечные Станислава Черчесова на обновлённом стадионе «Лужники» потерпели поражение со счётом 0:1, пропустив единственный мяч в концовке.

«Матч хороший для спарринга, но видно, что Аргентина — команда другого уровня. Побыстрее, потехничнее.

Стадион фантастический, он лучше наших парней выдержал эту проверку», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.