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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Мутко: стадион выдержал эту проверку лучше наших парней

Футбол

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Аргентина.

Подопечные Станислава Черчесова на обновлённом стадионе «Лужники» потерпели поражение со счётом 0:1, пропустив единственный мяч в концовке.

«Матч хороший для спарринга, но видно, что Аргентина — команда другого уровня. Побыстрее, потехничнее.

Стадион фантастический, он лучше наших парней выдержал эту проверку», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Виталий Мутко Лужники
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