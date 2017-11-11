Федун: пессимизма нет, могла быть и ничья. Ну а Месси есть Месси, это бог

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1).

«Россия проиграла, но могла быть и ничья. Большая разница между нашим футболом и их. Но пессимизма нет. Блестяще сыграл Игорь Акинфеев, неплохо сыграл Денис Глушаков. Разочаровала наша атака: Дмитрия Полоза не было видно, Фёдор Смолов и Александр Кокорин ничего не показали.

Проблема была в том, что наша команда не цеплялась за мяч. Но в целом нормально всё. Для нашей сборной это была первая такая игра, которая позволяет почувствовать, что такое настоящий футбол. Ну а Месси есть Месси, это бог», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

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