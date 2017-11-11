Сампаоли считает матч с Россией шагом вперёд для сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой России. Встреча, прошедшая сегодня на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась победой аргентинцев с минимальным счётом. Единственный гол в конце второго тайма забил Серхио Агуэро.

«Мы приехали сюда, зная, что мы будем противостоять очень организованной команде. Мы должны были структурировать нашу игру. Может быть, мы не совсем правильно строили атаку в первом тайме, но потом поменяли стиль. Думаю, сегодняшний матч — шаг вперёд. Будем верить в новый стиль игры.



Нужно анализировать, каким образом мы сегодня играли. Думаю, у нас есть определённые пары игроков, Ди Мария и Агуэро создавали преимущество, были передвижения Месси. В центре поля помогал передачами Энцо Перес. Были вещи, которые сработали в сложных ситуациях против этого противника.

Мы играли прямо, самоотверженно, даже смело, создавали соответствующее противодействие прессингу, который оказывал противник. Мы должны продолжать идти по этому пути», — передаёт слова наставника аргентинской команды корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.