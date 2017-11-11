Месси: «Лужники» — красивый стадион. Мне очень понравилось, впечатления отличные

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о московском стадионе «Лужники», на котором аргентинцы со счётом 1:0 выиграли у национальной команды России в товарищеском матче.

«Красивый стадион. Как и положено на чемпионате мира, он большой и современный. Поле тоже хорошего качества. Мне очень понравилось здесь играть, впечатления отличные!» — передаёт слова Месси корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

В матче со сборной России Месси провёл на поле всю игру и поучаствовал в голевой атаке аргентинцев на 86-й минуте. Автором единственного гола в матче стал Серхио Агуэро.