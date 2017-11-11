Дворкович: офсайд в эпизоде с голом — относительное оправдание для сборной

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Матч с очень сильной командой, которая объективно превосходит нашу сборную. Играли достойно, мандраж чувствовался. Часто теряли мяч, процент владения был не очень большой. Дисциплинированно играли в обороне, Игорь Акинфеев спас несколько раз. В атаке мало что получалось, но ничья — 0:0 — была бы более логичным результатом.

Надо посмотреть эпизод с голом. Все говорят, что был офсайд. Но это относительное оправдание. Объективно, нам надо работать, чтобы вывести нашу сборную на уровень ведущих сборных мира. На игроков бы ярлыки не вешал, но наша атака была в этом матче неакцентирована на ворота. Много потерь, мало сыгранности и мало огня в глазах у атакующей линии.

Неправильно говорить о своём друге, но Денис Глушаков понравился. Он играл внимательно, старался быстро давать мяч вперёд. Атаки получались тогда, когда он разгонял их.

Месси есть Месси. Когда мяч был у его левой ноги, каждый раз была опасность. Он поучаствовал и в атаке, которая привела к голу. Острота возникла именно после паса Месси.

Что касается «Лужников», то это шикарный стадион. Я его помню ещё с 1980 года, когда проходила Олимпиада. Школьником был на генеральной репетиции открытия: деревянные скамейки на бетонных основаниях, а сейчас это просто дворец футбола. Отличный стадион, на котором комфортно и зрителям, и игрокам. Уверен, что понравился всем, кто был на поле.

Спасибо тем, кто принял участие в реконструкции — правительству Москвы, строителям. Чувствуется, что «Лужники» — главная арена России. В ней есть тот самый дух истории. Новые стадионы имеют свои плюсы, в том числе и питерский с точки зрения технологии, но «Лужники» — стадион одновременно исторический и новый», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Видео интервью Дворковича можно посмотреть на «Чемпионате».