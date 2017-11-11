Финалы КР с 2019 года будут проходить в Лужниках, Суперкубок — в разных городах

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подтвердил, что финал Кубка России в нынешнем сезоне будет сыгран на стадионе в Волгограде. По словам Мутко, в дальнейшем все финалы КР будут проводиться в «Лужниках», тогда как Суперкубок России будет проходить в разных городах.

«Финал Кубка России будет сыгран в Волгограде. Это в память матча 1944 года. Откроем стадион в Волгограде этим матчем. А уже дальше все финалы Кубка будут играть в «Лужниках», как на «Уэмбли». Суперкубок будет мигрировать по городам», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.