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Лунёв: попросил у Краневиттера футболку Ромеро

Футбол

Голкипер сборной России Андрей Лунёв высказал мнение о товарищеской игре с командой Аргентины (0:1), поделился впечатлениями от обновлённого стадиона «Лужники», а также сообщил, что попросил у одноклубника по «Зениту» Матиаса Краневиттера футболку аргентинского вратаря Серхио Ромеро.

«Товарищеская игра. Тут надо выходить и играть, не нервничать.

«Лужники» кардинально изменились. То, что было, и то, что есть, — это совершенно разные стадионы.

Я попросил Краневиттера, чтобы он дал мне футболку Ромеро. В итоге обменялись», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сборная России проиграла Аргентине в первом матче в обновлённых «Лужниках»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ФК Зенит Андрей Лунёв Матиас Краневиттер Серхио Ромеро
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