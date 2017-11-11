Лунёв: попросил у Краневиттера футболку Ромеро

Голкипер сборной России Андрей Лунёв высказал мнение о товарищеской игре с командой Аргентины (0:1), поделился впечатлениями от обновлённого стадиона «Лужники», а также сообщил, что попросил у одноклубника по «Зениту» Матиаса Краневиттера футболку аргентинского вратаря Серхио Ромеро.

«Товарищеская игра. Тут надо выходить и играть, не нервничать.



«Лужники» кардинально изменились. То, что было, и то, что есть, — это совершенно разные стадионы.



Я попросил Краневиттера, чтобы он дал мне футболку Ромеро. В итоге обменялись», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.