Жуков: на фоне Месси любой выглядит не самым лучшим образом

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Аргентина. Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники», завершилась поражением команды Станислава Черчесова со счётом 0:1.



«Матч понравился. Наша сборная сыграла нормально, прогрессирует. На фоне Месси любой выглядит не самым лучшим образом. Нет ничего обидного в том, что проиграли сегодня: наша команда тоже совершенствуется. Подождите, целых полгода есть. Может, на чемпионате мира ещё поборемся», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Интервью с Александром Жуковым смотрите на «Чемпионате».