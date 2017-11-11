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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Жуков: на фоне Месси любой выглядит не самым лучшим образом

Футбол

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Аргентина. Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники», завершилась поражением команды Станислава Черчесова со счётом 0:1.

«Матч понравился. Наша сборная сыграла нормально, прогрессирует. На фоне Месси любой выглядит не самым лучшим образом. Нет ничего обидного в том, что проиграли сегодня: наша команда тоже совершенствуется. Подождите, целых полгода есть. Может, на чемпионате мира ещё поборемся», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Интервью с Александром Жуковым смотрите на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Александр Жуков Лионель Месси
Новости. Чемпионат мира 2018
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