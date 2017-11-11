Кокорин: спросите у Черчесова, что он нам говорил, зачем у меня спрашивать

Форвард сборной России Александр Кокорин прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Аргентинцы создали много моментов. До 86-й минуты мы держались, но потом пропустили. В первом тайме нам очень помог Игорь Акинфеев, мы действовали скованно. Во втором уже стало получше, провели несколько неплохих контратак. Но, конечно, это не то, чего мы хотели.

Что сказал Черчесов? Спросите у него на пресс-конференции, зачем у меня спрашивать. Я похож на Черчесова? У него спросите, что требовал.



Какой стадион лучше — «Крестовский» или «Лужники»? «Крестовский» лучше, но он для Питера. Для Москвы «Лужники» — топ-вариант», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.