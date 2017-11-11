Кокорин: играть с Аргентиной можно и нужно, но обидный гол смазал впечатление

Форвард сборной России Александр Кокорин прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1).

«Если бы не пропустили в конце обидный гол, все были бы довольны. Очень сильный соперник. Во втором тайме было видно, что играть с ними можно и нужно. Обидный гол в конце смазал всё впечатление. Разница в классе видна, конечно. У них два игрока могут решить исход встречи. С Испанией будет даже тяжелее. Они вообще любят с мячом повозиться.

Как будет играть сборная России на чемпионате мира, может сказать только главный тренер. Ребята играли «от ножа», старались. Если бы Аргентина раньше забила, было бы не так обидно. А тут — на последних минутах. Понятно, что атакующим футболистам нравится играть впереди. Но выбираем такую тактику, поэтому от нас мало что зависит.

Месси? Он всегда играет почти пешком, ему не надо бегать, острота всё равно от него вся идёт», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

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