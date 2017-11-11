Глушаков: не договаривался с Месси об обмене футболками, просто попросил — и всё

Полузащитник сборной России Денис Глушаков сообщил, что не договаривался заранее с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси обменяться футболками. Напомним, россиянин и аргентинец сделали это в перерыве товарищеской встречи, завершившейся победой гостей со счётом 1:0.

«Я не договаривался с Месси. Просто попросил — и всё, когда шли. Я не планировал. Чуть ли не вся команда с кем-то футболками поменялась.



Бывали матчи и получше, конечно, но понятно, что у Аргентины хорошая сборная и отличный подбор игроков, особенно нападающих. Нам приходилось больше обороняться, поэтому мы довольно мало атаковали. У нас было не так много моментов. Нам надо быть агрессивнее и стараться забивать. Всё же без голов побед не бывает. Момент с голом? Я не смотрел повтор, но говорят, что был офсайд.



Мы проверяем, пробуем разные сочетания игроков. Многие пропускают из-за травм. Сейчас мы хотим проверить свои силы в играх с топовыми сборными.



Аргентинцы отдали всю силу? Это у них надо спросить, как они себя ощущали. Мы разбирали много матчей сборной Аргентины, смотрели, как действует Месси. Сегодня он играл так же, как и на нарезках, которые мы смотрели», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Видео эпизода, в котором Глушаков и Месси обмениваются футболками в перерыве матча, можно посмотреть в «твиттере» сборной России.