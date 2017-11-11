Заболотный: сборная продолжает нарабатывать схемы, ничего такого не случилось

Форвард сборной России Антон Заболотный прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Было задание от тренера — прессинговать, по возможности выигрывать мячи и атаковать. За те минуты, что провёл на поле, мало что из этого смог сделать. Думаю, попрессинговал пару раз. Какой игра получилась, такой и получилась.

Полноценно ощутить, что против нас играл такой именитый соперник, не удалось. Мало минут провёл. Как-то сумбурно всё было.

Что касается Месси, то со скамейки видно, что он великолепный футболист. Не зря его считают лучшим в мире. Он оправдывает ожидания всех, кто так говорит.

Что можно вынести положительного из этого матча? Опыт. Положительный он или отрицательный, разницы нет. Команда продолжает работать дальше и тренироваться, нарабатывать свои схемы. Ничего такого не случилось. Всё у нашей сборной впереди.

«Лужники» — великолепный стадион. Классно сделано. Вообще всё здорово, красиво. Когда смотришь на такие стадионы, то ощущаешь, что чемпионат мира уже не за горами. Становится понятно, что скоро наступит долгожданный час для России.

Конечно, я надеюсь попасть в финальную заявку сборной России на чемпионат мира. Я рад, что главный тренер продолжает вызывать меня на игры. А я приложу всё усилия, чтобы дальше работать над собой, повышать своё мастерство и свой класс», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».