Глушаков — о футболке Месси: брошу в стирку

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с командой Аргентины (0:1) рассказал, как ему удалось поменяться футболками с нападающим гостей Лионелем Месси. Футболки россиянин и аргентинец обменялись в перерыве встречи, проходившей на стадионе «Лужники».



«В стирку брошу постираю. Бывало такое, что я менялся и со мной менялись в перерыве футболками. Мы не договаривались. Просто попросил поменяться футболками, когда шли в раздевалки. Я не планировал», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Глушаков: не договаривался с Месси об обмене футболками, просто попросил — и всё