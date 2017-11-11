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Глушаков — о футболке Месси: брошу в стирку

Футбол

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с командой Аргентины (0:1) рассказал, как ему удалось поменяться футболками с нападающим гостей Лионелем Месси. Футболки россиянин и аргентинец обменялись в перерыве встречи, проходившей на стадионе «Лужники».

«В стирку брошу постираю. Бывало такое, что я менялся и со мной менялись в перерыве футболками. Мы не договаривались. Просто попросил поменяться футболками, когда шли в раздевалки. Я не планировал», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Глушаков: не договаривался с Месси об обмене футболками, просто попросил — и всё
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Денис Глушаков Лионель Месси
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