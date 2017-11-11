Губерниев: свинство «по-русски» при выходе с трибун после матчей продолжается!

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев после матча сборной России с Аргентиной (0:1), который прошёл в Москве на стадионе «Лужники», пожаловался на то, что сотрудники стадиона долго не выпускали людей с трибун.

«Вывод такой: инспекция посла ЧМ-2018 от Москвы удалась! Свинство «по-русски» при выходе с трибун после матчей продолжается! Верхний ярус с женщинами и детьми — их много на футболе — не выпускают уже добрых полчаса! Мы так же будем делать и на чемпионате мира?

Позорище! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками! Жуткий холод! Дети плачут! Мамы и папы согревают детей своей одеждой! Нигде в мире такого нет! Да здравствует организация матча Россия — Аргентина! Репетиция удалась! Всё для людей», — написал Губерниев в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.

Корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов отмечает, что верхний ярус «Лужников» закрыли примерно на 85-й минуте матча и держали болельщиков после свистка около 40 минут.