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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Ди Мария — о матче с Россией: не такой высокий уровень, как у немцев, но всё же

Футбол

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой России.

Аргентинцы в «Лужниках» одержали победу со счётом 1:0, единственный гол в конце второго тайма забил Серхио Агуэро.

«Мы одержали очень важную победу для дальнейшего развития. Провели неплохой матч, который завершился нужным результатом.

Нужно привыкать к разным стилям разных команд, которые будут на чемпионате мира. Понятно, что это не такой высокий уровень, как, например, у Германии, но всё же», — заявил аргентинский футболист, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Анхель Ди Мария
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