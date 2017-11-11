Ди Мария — о матче с Россией: не такой высокий уровень, как у немцев, но всё же

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой России.

Аргентинцы в «Лужниках» одержали победу со счётом 1:0, единственный гол в конце второго тайма забил Серхио Агуэро.

«Мы одержали очень важную победу для дальнейшего развития. Провели неплохой матч, который завершился нужным результатом.

Нужно привыкать к разным стилям разных команд, которые будут на чемпионате мира. Понятно, что это не такой высокий уровень, как, например, у Германии, но всё же», — заявил аргентинский футболист, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.