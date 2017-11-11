Сорокин доволен тем, как прошёл первый матч в обновлённых «Лужниках»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин остался доволен тем, как прошёл товарищеский матч Россия — Аргентина (0:1) на обновлённом стадионе «Лужники».

«Стадион прекрасный. Все схемы транспорта, загрузки стадиона, работа со зрителями сработали более-менее хорошо. Для первого раза очень хороший результат.

Конечно, есть моменты, которые нужно доделать на стадионе. Может быть, даже после следующей игры мы их подкорректируем.

Матч был крайне интересный. Аргентина — сильная команда. Наша команда держалась, как могла. Результат меня не удручил.

Месси — красавец. Как и многие сегодня», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.