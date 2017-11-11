В матче с Аргентиной обновлён рекорд посещаемости домашних игр сборной России

В товарищеском матче между сборными России и Аргентины (0:1), который прошёл сегодня на стадионе «Лужники» в Москве, был обновлён рекорд посещаемости домашних матчей российской национальной команды. На трибунах присутствовали 78 750 зрителей. Этот матч стал первым в «Лужниках» после масштабной реконструкции арены к ЧМ-2018.

Прошлый рекорд посещаемости был установлен в матче Россия — Украина в рамках отборочного раунда ЧЕ-2000 в октябре 1999 года. Тогда «Лужники» посетили 78 600 зрителей.