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Исполнительницы гимнов в откровенных платьях и сокровища нации. Фото. «Лужники»

Футбол

Сегодня, 11 ноября, на реконструированном стадионе «Лужники» в Москве национальная команда России в товарищеском матче уступила сборной Аргентины со счётом 0:1. Единственный мяч на счету нападающего «альбиселесте» Серхио Агуэро.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Россия — Аргентина, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Алёной Сахаровой.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Болельщики — Футбол Фото
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