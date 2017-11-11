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ЧМ-2018 - Европа
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Маскерано: не дали сборной России шансов забить и могли победить крупнее

Футбол

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой России.

Аргентинцы на стадионе «Лужники» в Москве победили с минимальным счётом, забив единственный гол в конце второго тайма.

«Мы не дали сборной России шансов забить. К тому же могли победить и с большей разницей. Нам ещё предстоит улучшить многое, пока что наша команда немного дисбалансирована. Хотя сегодняшняя игра показывает, что мы растём», — передаёт слова Маскерано корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

«Думаю, многие из нас помнят два матча на „Маракане“ в 2014 году: первый — в групповом этапе с Боснией, и последний — в финале с немцами. Для нас победить на мундиале — это мечта. Осталось ещё достаточно времени до чемпионата мира в России, но совсем не много товарищеских матчей, чтобы подготовиться к нему», — заявил Маскерано.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Хавьер Маскерано
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