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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Ромеро: сборная России удивила Аргентину скоростями

Футбол

Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой России (1:0). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Новый стадион очень понравился. Красивый! Думаю, болельщикам тоже понравился, судя по громкости. А сам матч был полезен и для нас, и для сборной России. Ваша команда удивила скоростями, и я бы очень удивился, если бы не увидел вас на чемпионате мира», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Также Ромеро поделился мнением о том, смогут ли власти России обеспечить максимальную безопасность во время ЧМ-2018.

«Считаю, что в России всё будет нормально. Думаю, с безопасностью здесь проблем не будет. Чемпионат мира — крупнейшее событие, во время которого все приложат максимум усилий для обеспечения лучших условий», — сказал голкипер „Манчестер Юнайтед“.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Серхио Ромеро Лужники товарищеские матчи
Новости. Чемпионат мира 2018
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