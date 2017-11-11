Ромеро: сборная России удивила Аргентину скоростями

Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой России (1:0). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Новый стадион очень понравился. Красивый! Думаю, болельщикам тоже понравился, судя по громкости. А сам матч был полезен и для нас, и для сборной России. Ваша команда удивила скоростями, и я бы очень удивился, если бы не увидел вас на чемпионате мира», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Также Ромеро поделился мнением о том, смогут ли власти России обеспечить максимальную безопасность во время ЧМ-2018.

«Считаю, что в России всё будет нормально. Думаю, с безопасностью здесь проблем не будет. Чемпионат мира — крупнейшее событие, во время которого все приложат максимум усилий для обеспечения лучших условий», — сказал голкипер „Манчестер Юнайтед“.