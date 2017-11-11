Булыкин: сборная России выглядела достойно, но Аргентина сильно не выкладывалась

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Аргентиной (0:1). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Наша команда сегодня сыграла хорошо. Если бы отстояли ничью, было бы ещё лучше. Ребята молодцы, не стушевались перед топ-сборной. В некоторый моментах, конечно же, был виден высокий класс игроков Аргентины, но наши футболисты выглядели достойно.



«Лужники» понравились. Хороший стадион. Аншлаг был. Думаю, это понравилось и болельщикам, и футболистам.



Что касается Месси, то игра была товарищеской, поэтому он не совсем рвался вперёд. Все знают, что Месси — топ-футболист, и, когда нужно, может взять игру на себя и сделать результат. Повторюсь, матч был товарищеский, поэтому сборная Аргентины сильно не выкладывалась. Но всё равно были видны уровень и мастерство аргентинских игроков, которое в конце реализовалось в забитый гол, не без помощи офсайда», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.