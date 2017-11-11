На матче Россия — Аргентина не зафиксировано грубых нарушений правопорядка

Дежурный офицер пресс-службы московской полиции Алексей Шапкин рассказал об отсутствии грубых нарушений правопорядка на товарищеском матче Россия — Аргентина (0:1).



«Информации о том, что в давке сегодня потерялась 12-летняя девочка, у меня нет. Справочной информации я пока не получал по событию сегодняшнему. Но дежурный по городу мне сказал, что грубых нарушений не допущено. Текущие моменты они есть всегда. Но грубых нарушений общественного порядка допущено не было», — сказал Шапкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

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