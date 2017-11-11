Мостовой: игроки сборной России мяч увидели только во втором тайме

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Аргентиной (0:1). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Ожидал более агрессивного футбола с нашей стороны. Мы показали в первом тайме несколько трусливую игру. Кроме одного подхода, у нас ничего и не было. Трудно сказать, с чем это связано. Вышли, можно сказать, с тремя нападающими — Александром Кокориным, Дмитрием Полозом и Фёдором Смоловым. Должны были бы бежать вперёд, искать моменты, атаковать. Но у нас их, к сожалению, не было.

Во втором тайме кое-что изменилось. Поняли, что бояться не надо, можно бежать вперёд и атаковать. Другое дело, что Аргентина могла дважды или трижды забить в ходе первого тайма. Но она этого не сделала. Точнее, не получилось у них. Поэтому хорошо, что так закончилось — с минимальным счётом 0:1.

Отдельно выделить кого-то из наших игроков не могу. По владению мячом все видели статистику. Наши игроки мяч увидели только во втором тайме. Цифры зашкаливали, что-то около 70 с лишним на 20 с копейками. Это

говорит о том, что мы без мяча всё время бегали. Хорошо, что аргентинцы не забили больше и мы не провалились в этом плане. С другой стороны, мы увидели уровень сборной Аргентины, которая вскочила на последнюю подножку чемпионата мира. Я последние три игры Аргентины смотрел, и если бы не гениальная игра Леонеля Месси, то мы могли бы не увидеть их на ЧМ-2018.

Что касается «Лужников», то я смотрел матч по телевизору. Стадион как стадион. Я к ним так отношусь: 90 минут футбола — и все разъехались. «Лужники» построили за огромные деньги, а с сегодняшними технологиями за деньги можно сделать всё что угодно. В принципе, ничего такого. Красиво всё, здорово. Я на многих стадионах был, и новые, конечно же, радуют, впечатляют.

Про Месси я всегда говорил — и лет десять назад, и каждый год буду повторять, — что второго такого футболиста мы долго ещё не увидим. Что касается не очень хорошей игры нашей сборной, то Черчесов здесь ни при чём. Как мы не можем это понять! Тренер на поле не играет, играют футболисты. Мы без моментов, без ударов, без всего, можно сказать, почти отстояли ничью. Не много сборных такого же уровня, как Аргентина, а она не самая сильная. Жеребьёвка произойдёт, и нам могут попасться команды намного ниже уровнем. За исключением пяти-шести команд, которые действительно выделяются, остальные не сильнее нашей сборной. Шансы на выход из группы, конечно, есть. Что тут такого. Мы уже сеяные в первой корзине — значит, нам уже не попадётся сильная команда. Это уже огромный плюс.

Как будет проходить матч с Испанией, сложно сказать. Они сегодня играют и прилетят накануне встречи, а не как аргентинцы, за неделю. Поэтому испанцы могут не успеть привыкнуть к нашей обстановке», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.