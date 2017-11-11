Соперник «Спартака» в ЛЧ «Марибор» крупно проиграл в матче Кубка Словении

«Марибор», соперник московского «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов, потерпел крупное поражение в матче Кубка Словении. Команда Дарко Миланича на выезде со счётом 0:3 проиграла «Олимпии» из Любляны в первом четвертьфинальном матче турнира. Ответная встреча между командами пройдёт в Мариборе 29 ноября.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» и «Спартак» сыграли вничью в Словении — 1:1. Второй матч между командами состоится 21 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена».