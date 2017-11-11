«Уфа» выиграла коммерческий турнир на Кипре

«Уфа» выиграла коммерческий турнир Korantina Homes Cup 2017, который прошёл на Кипре.

Сегодня, 11 ноября, в решающем матче уфимцы встретились с хозяевами соревнований — кипрским «Пафосом». Чтобы занять первое место на турнире, команде Сергея Семака нужна была только победа, и она её добилась — 3:0. Голами в составе «Уфы» отличились Дмитрий Сысуев, Исламнур Абдулавов и Веролюб Салатич.



«Уфа» (Уфа, Россия) — «Пафос» (Пафос, Кипр) — 3:0 (1:0).

Голы: Сысуев, 29 (1:0); Абдулавов, 60, пенальти (2:0); Салатич, 80 (3:0).