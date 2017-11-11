Тотти: сожалею только о том, что выиграл не так много трофеев

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти подвел итог игровой карьеры, которую он завершил в минувшем сезоне.

«Думаю, я проявил любовь, оставаясь в одной команде на протяжении всей карьеры. Я носил форму только одной команды. Это всегда было моей мечтой, и мне удалось ее достичь.



Единственное сожаление заключается в том, что я выиграл не так много трофеев. Но того, что я выиграл, достаточно, это важно, и я горжусь своими достижениями», — сказал Тотти в эфире Sport mediaset.

За 25 лет в «Роме» Тотти выиграл только один чемпионский титул Серии А, два Кубка и два Суперкубка Италии. Также на его счету победа на ЧМ-2006.