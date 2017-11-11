Агент: Эвра не хочет прощаться с футболом на такой ноте и продолжит карьеру

Французский защитник Патрис Эвра не будет завершать карьеру в связи с дисквалификацией УЕФА, сообщил агент игрока Федерико Пасторелло.

«Он знает, что допустил ошибку, но его карьера не закончится на этом. Он не хочет прощаться с футболом на такой ноте. Физически он сильнее, чем пять или шесть лет назад, и многие клубы уже связались с нами.



Патрис не видит себя в Серии А после игры за «Ювентусом». Мы не будем ничего исключать, даже „Наполи“, но, думаю, это будет сложно», — цитирует агента Gazzetta dello Sport.

Ранее «Марсель» объявил, что клуб расторг контракт с Эвра по обоюдному согласию сторон. Такое решение провансальцы приняли в связи с инцидентом, произошедшим 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1), когда защитник ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку. По итогам того инцидента УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года и оштрафовал 36-летнего футболиста на € 10 тыс., а «Марсель» — на € 25 тыс.