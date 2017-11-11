Фанаты сборной Ирландии устроили акцию у магазина женского нижнего белья в Дании

Фанаты сборной Ирландии перед началом первого матча плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года с Данией, который состоится сегодня, весело провели время в Копенгагене. В частности, группа болельщиков, отдыхавших в пабе Dubliner в столице Дании, решила провести забавную акцию у входа в магазин женского нижнего белья Victoria's Secret, который стоит напротив паба.

Как отмечает Bild, ирландские болельщики начали петь песни и подбадривать парней, которые заходили и выходили из магазина вместе с девушками. Видео можно посмотреть в YouTube.