Почеттино: я влюблён в Дэниела Леви

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино с иронией ответил на вопрос об отношениях с президентом клуба Дэниелом Леви.

«Иногда у нас бывают разногласия, но я влюблён в него, потому что три с половиной года назад он дал мне возможность быть здесь. Возможность написать какую-то главу для истории этого удивительного клуба.



Быть ​​здесь — это больше, чем просто удовольствие. Я очень счастлив, как и моя семья. Именно поэтому я так рад находиться здесь», — цитирует тренера Sportsmole.