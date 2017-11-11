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Почеттино: я влюблён в Дэниела Леви

Футбол

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино с иронией ответил на вопрос об отношениях с президентом клуба Дэниелом Леви.

«Иногда у нас бывают разногласия, но я влюблён в него, потому что три с половиной года назад он дал мне возможность быть здесь. Возможность написать какую-то главу для истории этого удивительного клуба.

Быть ​​здесь — это больше, чем просто удовольствие. Я очень счастлив, как и моя семья. Именно поэтому я так рад находиться здесь», — цитирует тренера Sportsmole.

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Источник: Sportsmole Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино
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