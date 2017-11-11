Матч с аргентинцами стал для сборной России худшим за год по четырём показателям

Сборная России со счётом 0:1 проиграла Аргентине в товарищеском матче. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

В игре с Аргентиной, по данным InStat, сборная России владела мячом лишь 28% игрового времени — это самый низкий показатель за последний год, до этого худшим был матч с Бельгией (34%). Также в игре с Аргентиной команда отдала меньше всего передач (323) при среднем показателе 464. За весь матч россияне не отдали ни одной точной острой передачи (5/0) и поставили антирекорд в сравнении с матчами прошедшего года по числу ударов по воротам (4).

Лучшим игроком матча в составе россиян, по версии InStat, стал Акинфеев (InStat Index – 287). Вратарь отразил 6 ударов в створ ворот из 7, на его счету 3 сейва, на выходах он также не допускал ошибок (3/3). Его показатель надежности составил 86%. В матчах за сборную вратарь за игру отражает 2,8 удара (показатель надежности — 71%), за ЦСКА – 2,5 удара (80%).

Из 26 выигранных единоборств в атаке сборной России 10 — на счету Кокорина. Нападающий 15 раз вступал в борьбу в атаке и вышел победителем в 67% случаев. В матчах за «Зенит» игрок за игру выигрывает в атаке 42% единоборств (6 эпизодов). Особенно эффективен форвард был вверху (11/7). Кокорин выиграл все 3 единоборства у Песселла и 3 из 4- у одноклубника, Краневиттера.