Маскерано в игре с Россией в два раза превысил свою норму по количеству передач

Сборная России со счётом 0:1 проиграла Аргентине в товарищеском матче. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

Маскерано в игре с россиянами, по данным InStat, отдал 140 передач с точностью 93%. Он более чем в два раза превысил свой средний показатель в играх за сборную (68 передач за игру). В играх за «Барселону» он также пасует значительно реже (67 пасов за игру). Из 130 точных передач в матче Маскерано 24 выполнил на Месси (именно Маскерано чаще всего снабжал мячом капитана аргентинцев).

Джикия в матче с аргентинцами продемонстрировал низкую активность в борьбе. За игру он навязал оппонентам только 2 единоборства в защите, в то время как в играх за «Спартак» он в среднем за матч вступает в 14 единоборств в обороне и выигрывает 10 из них. По данному показателю Джикия является одним из лидеров РФПЛ (6-е место).

Высокую ударную активность продемонстрировал в игре с россиянами Агуэро. Нападающий аргентинцев нанес 6 ударов по воротам, 3 из них — в створ ворот. В матчах за «Манчестер Сити» форвард значительно реже угрожает воротам соперника (4,2 удара за матч), за сборную этот показатель в среднем за игру составляет лишь 2,4. Именно удар Агуэро стал голевым, что позволило нападающему стать лучшим игроком в матче (InStat Index 356).