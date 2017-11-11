Мутко: приносим извинения за неудобства, возникшие после игры Россия — Аргентина

Вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что оргкомитет «Россия-2018» внимательно изучит отзывы болельщиков о неудачной организации логистики после окончания товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1).

Эта игра стала первой на стадионе «Лужники» после реконструкции, которая велась с 2013 года. Многие болельщики в социальных сетях жаловались на организацию выхода со стадиона и прохода до метро.

«Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьёзный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи.

Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях. Да, в этот раз организацией занимались сами «Лужники», но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды. Мы все вместе готовимся к предстоящему чемпионату мира, сделаем всё необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех", — цитирует Мутко ТАСС.