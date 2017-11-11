Департамент: транспорт Москвы полностью справился с перевозкой гостей «Лужников»

В департаменте транспорта города Москвы высоко оценили работу общественного транспорта на товарищеском матче Россия — Аргентина (0:1).
«Почти 4000 болельщиков перевезли бесплатные автобусы во время проведения товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который прошел на стадионе «Лужники».
Транспортный комплекс Москвы полностью справился с перевозкой всех гостей и болельщиков матча в Лужниках. Благодаря слаженной работе ГУВД Москвы, Росгвардии, УГИБДД — Мосметро, МЦК, Мосгортранс отработали на высоком уровне", — говорится на странице департамента в «Твиттере».
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