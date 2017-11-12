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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Антоньони: Италия проиграла только из-за того, что фактически забила сама себе

Футбол

Бывший игрок сборной Италии Джанкарло Антоньони прокомментировал поражение «скуадра адзурра» в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России.

«Сборной Италии не повезло, поскольку мы попали в каркас ворот и проиграли только из-за того, что фактически сами забили мяч в свои ворота, ведь там был очень обидный рикошет.

Счёт 0:1 ставит нас на грань пропасти, но мы можем победить. На «Сан-Сиро» Италия должна будет больше атаковать, хотя, естественно, будет очень важно не пропустить", — цитирует Антоньони FirenzeViola.

Видео гола доступно в «Твиттере».

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Источник: Firenze Viola Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол ЧМ-2018
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