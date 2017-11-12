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Дортмундская «Боруссия» летом предлагала «Барселоне» купить Обамейянга

Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг минувшем летом мог перейти в «Барселону», утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, после того, как «ПСЖ» купил у каталонского клуба нападающего Неймара, дортмундская «Боруссия» предложила сине-гранатовым приобрести Обамейянга.

Однако «Барселона» отказалась от этой возможности. Руководители клуба посчитали, что в покупке Обамейянга нет острой необходимости из-за наличия в составе Луиса Суареса.

В конце августа каталонцы приобрели у «Боруссии» форварда Усмана Дембеле, который способен действовать с высокой эффективностью на фланге.

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Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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Боруссия Д ФК Барселона Неймар Пьер-Эмерик Обамейянг Усман Дембеле Трансферы
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