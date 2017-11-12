О`Нил: в ответной игре сборной Ирландии, возможно, нужно будет забить пару голов

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О`Нил прокомментировал ничейный результат первой встречи с соперниками из Дании (0:0) в квалификационного раунде плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018 в России.



«Это был трудный вечер. Игроки отлично справились и приложили много усилий. Это всё, на что пока мы можем рассчитывать. Мы должны выиграть во вторник и, возможно, для этого придётся забить пару голов, ведь забить вполне может и Дания.



В ответной встрече мы должны быть более креативными и забивать, и в нашем противостоянии по-прежнему ничья», — цитирует специалиста BBC.

Сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в первом стыковом матче