Ромеро посоветовал де Хеа следить за Кокориным в матче сборных России и Испании

Голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро после товарищеского матча с командой России (1:0) в Лужниках выделил в составе российского команды нападающего Александра Кокорина, подчеркнув, что посоветует своему коллеге, ещё одному вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа обратить внимание на атакующий потенциал россиянина.



«Мой совет де Хеа? Следи за номером девять! Это самый опасный у русских. Кокорин, да?», — приводит слова Ромеро «Спорт-экспресс».



Товарищеская встреча сборных России и Испании состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Билеты на матч Россия — Испания можно купить на «Чемпионате».

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