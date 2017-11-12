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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Ромеро посоветовал де Хеа следить за Кокориным в матче сборных России и Испании

Футбол

Голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро после товарищеского матча с командой России (1:0) в Лужниках выделил в составе российского команды нападающего Александра Кокорина, подчеркнув, что посоветует своему коллеге, ещё одному вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа обратить внимание на атакующий потенциал россиянина.

«Мой совет де Хеа? Следи за номером девять! Это самый опасный у русских. Кокорин, да?», — приводит слова Ромеро «Спорт-экспресс».

Товарищеская встреча сборных России и Испании состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Билеты на матч Россия — Испания можно купить на «Чемпионате».

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Александр Кокорин Давид де Хеа Серхио Ромеро
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