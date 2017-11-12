Автогонщик Фернандо Алонсо объяснил, почему считает Роналду лучше Месси

Известный испанский автогонщик Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира Формулы-1 и трёхкратный вице-чемпион этой серии, назвал причину, по которой считает нападающего «Реала» Криштиану Роналду лучшим игроком в споре с лидером «Барселоны» Лионелем Месси.



«Да, Криштиану лучше Месси. У Лионеля невероятный талант, но, будучи болельщиком «Реала», меня интересуют только футболисты «Реала», — подчеркнул Алонсо в интервью изданию GloboEsporte.

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