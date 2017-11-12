Бубнов: в целом, россияне справились с Месси, а гол Агуэро был забит из офсайда

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку товарищеской игре сборных России и Аргентины (0:1) на поле обновлённого стадиона «Лужники», подчеркнув, что в целом россияне сумели нейтрализовать лидера аргентинцев Лионеля Месси.



«Можно сказать, что в целом с Месси справились, если не считать голевой комбинации. Сборная России не давала ему выходить на ударную позицию, поэтому ему пришлось уходить глубже и обострять игру с помощью передач партнерам. К тому же Месси явно играл не в полную силу. Будь оно иначе, игра сложилась бы по-другому, так как мы знаем, на что способен нападающий.



Если же разбирать пропущенный мяч, то тут нет сомнений в положении «вне игры». Проходи матч в рамках чемпионата мира, то арбитр посмотрел бы повтор и отменил взятие ворот. Но тут стоит поставить «минус» и Джикии, который не до конца проконтролировал Агуэро. Если бы в том эпизоде он плотнее держал бы аргентинца, то гола могло бы и не быть. Хотя в целом это нельзя назвать грубой ошибкой, а других у нашей команды и не было», — цитирует эксперта Sportbox.



«В целом сборная России неплохо выглядела в обороне всей командой. Были определённые недочёты, но вопиющих – нет. Чувствовалось, что в плане организации игры в обороне наша команда лучше, чем в атакующих действиях. Связано это в большей степени с экспериментальным сочетанием в центре поля. Плюс отсутствовал Головин, а Дзагоев явно ещё не вышел на пик формы. С ними игра была бы более стройной. Чтобы контролировать мяч, нужно больше хавбеков, а просто выстроить тактику зеркально недостаточно. Для этого нужно иметь игроков как минимум того же уровня, что и у соперника», — отметил Бубнов.

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