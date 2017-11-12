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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Получивший перелом носа Бонуччи сможет сыграть со шведами в защитной маске

Футбол

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прошёл медицинское обследование после первой встречи с командой Швеции (0:1) за право участия на чемпионате мира — 2018 в России, которое выявило перелом носа после удара локтем Олы Тойвонена.

Тем не менее, как утверждают источники Sky Sports Italia, защитник сможет принять участие в ответном матче со шведами, но в специальной защитной маске.

Игра национальных команд Италии и Швеции на поле стадиона «Сан-Сиро» в Милане состоится 13 ноября и начнётся в 22:45 мск.

Бонуччи: Тойвонен сломал мне нос и должен был получить удаление
Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Леонардо Бонуччи
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