Бонек: думаю, ни одного польского игрока мы не провожали так, как Боруца

Принявший решение завершить выступления в составе национальной команды Польши вратарь «Борнмута» Артур Боруц провёл свой последний, 65-й матч за сборную. 37-летний голкипер начал товарищескую игру с соперниками из Уругвая (0:0) в стартовом составе и был заменён на 44-й минуте, удостоившись оваций болельщиков на переполненных трибунах стадиона «Народовы» в Варшаве.



«Полагаю, мы неплохо попрощались с Артуром Боруцем. В последние годы он, безусловно, был одним из лучших игроков команды. Я думаю, что ни одного польского футболиста в истории, в том числе и лучших, мы не провожали таким образом», — подчеркнул глава федерации футбола Польши Збигев Бонек.

Видео прощания голкипера с национальной командой доступно для просмотра в официальном «твиттере» TVP Sport.