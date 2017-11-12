Российские фанаты радуются голу Аргентины и делают ошибки в баннерах. Фотообзор

11 ноября на обновлённом стадионе «Лужники» в Москве национальная команда России в контрольном матче проиграла сборной Аргентины. Единственный гол на счету нападающего «альбиселесте» Серхио Агуэро. Отметим, что забитому мячу предшествовал офсайд у игрока аргентинской команды, который судейская бригада не заметила.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Россия — Аргентина, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Алёной Сахаровой.

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