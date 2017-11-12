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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Жервиньо — после поражения от сборной Марокко: это позор для Кот-д'Ивуара

Футбол

Капитан сборной Кот-д'Ивуара Жервиньо прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с командой Марокко (0:2). Это поражение не позволило команде Марка Вильмотса выйти на чемпионат мира — 2018 в России.

«Трудно переварить это поражение, это сплошное разочарование. Мы хотели сыграть на ещё одном чемпионате мира, который стал бы для меня третьим. Всё очень плохо, но это жизнь.

Это позор для Кот-д'Ивуара. Мы, граждане своей страны, часто говорим, что разочарование не присуще ивуарийцам. Сейчас нам тяжело, но мы поднимемся, чтобы пойти вперёд», — сказал Жервиньо в эфире Canal +.

Вильмотс: весь Кот-д'Ивуар разочарован, попасть на ЧМ-2018 было нашей мечтой
Источник: Canal+ Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Кот-д'Ивуара — Футбол Сборная Марокко — Футбол Жервиньо
Новости. Чемпионат мира 2018
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