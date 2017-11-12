До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Лофтус-Чик: в матче с Германией всё могло бы быть лучше, но я и так рад

Футбол

Полузащитник сборной Англии Рубен Лофтус-Чик после товарищеского матча с соперниками из Германии (0:0) поделился впечатлениями от дебютной игры за национальную команду.

«Всё могло бы быть лучше, и если бы мы выиграли, всё было бы лучше, но я и так рад. Это было полезно для нас, молодых игроков, и мы многому научились, так что вечер удался.

До чемпионата мира у нас есть ещё целый сезон, так что я постараюсь исправить все недочёты до конца сезона», — приводит слова Лофтус-Чика официальный сайт «Челси».

Саутгейт: Англии понадобились несколько по-настоящему отличных сейвов Пикфорда
Источник: Сайт болельщиков ФК "Челси" Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Германии — Футбол Рубен Лофтус-Чик ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент