Лофтус-Чик: в матче с Германией всё могло бы быть лучше, но я и так рад

Полузащитник сборной Англии Рубен Лофтус-Чик после товарищеского матча с соперниками из Германии (0:0) поделился впечатлениями от дебютной игры за национальную команду.

«Всё могло бы быть лучше, и если бы мы выиграли, всё было бы лучше, но я и так рад. Это было полезно для нас, молодых игроков, и мы многому научились, так что вечер удался.



До чемпионата мира у нас есть ещё целый сезон, так что я постараюсь исправить все недочёты до конца сезона», — приводит слова Лофтус-Чика официальный сайт «Челси».